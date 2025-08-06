تصادم مروّع في أسوان الجديدة يُسفر عن إصابة 4 أشخاص

تصادم مروّع في أسوان الجديدة يُسفر عن إصابة 4 أشخا

أسوان - إيهاب عمران:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي بمدينة أسوان الجديدة.

وتلقى اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان الجديدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بالقرب من مقر جهاز المدينة، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.