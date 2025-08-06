محافظ الدقهلية: تطبيق شكاوى القمامة تحت رقابتي الشخصية (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

راجع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، من داخل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، موقف أداء الوحدات المحلية في الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بالقمامة والمخلفات الصلبة، الواردة عبر تطبيق شكاوى النظافة الذي أطلقته المحافظة خلال شهر يونيو الماضي.

واطّلع المحافظ بنفسه على الشكاوى المسجلة بالتطبيق، بهدف التأكد من تفاعل المسؤولين بالوحدات المحلية مع تلك الشكاوى وسرعة التعامل معها، مؤكّدًا أن التطبيق وسيلة فعالة للرقابة والمتابعة الميدانية.

وقام "مرزوق" باختيار عدد من الشكاوى عشوائيًا من مناطق حي غرب المنصورة، مركز ومدينة المنصورة، ومركز ومدينة ميت غمر، ووجّه لمدير إدارة المخلفات الصلبة بالاتصال الفوري بأصحاب تلك الشكاوى للتأكد من حلها والرد عليهم.

وتبيّن للمحافظ بالفعل قيام المختصين في الوحدات المحلية المعنية بالتعامل مع الشكاوى المقدّمة وحلّها والاستجابة لأصحابها، وهو ما أشاد به مؤكدًا استمرار تلك المتابعة.

وشدد اللواء طارق مرزوق علي أنه لا تهاون في الاستجابة لشكاوى المواطنين وحلها قائلاً: "إن التطبيق تحت رقابتي شخصيًا"، ومؤكداً علي أن "التكنولوجيا وسيلتنا للرقابة.. والتواصل المباشر مع المواطن هو الأساس".

وشدد المحافظ على أن الرقابة لا تنفصل عن خدمة المواطن، وأن سرعة التعامل مع الشكاوى مقياس حقيقي لأداء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مطالبًا باستمرار المراجعة اليومية للتطبيق، والرد على المواطنين فورًا، وحل المشكلات من جذورها.