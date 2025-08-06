بني سويف-حمدي سليمان:

بدأت اللجنة العامة في بني سويف برئاسة المستشار هشام مصطفى، في استلام محاضر الفرز، والحصر العددي للجان انتخابات مجلس الشيوخ، تمهيدا لحصرها وإرسالها للهيئة الوطنية، استعدادا لإعلان نتائج الانتخابات رسميا الثلاثاء المقبل، ذلك وفقا للجدول الزمني المعلن مسبقا.

كان رؤساء اللجان الفرعية، توجهوا عقب انتهاء الفرز مباشرة إلى اللجنة العامة بمقر مركز التنمية الشبابية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، لتسليم نتائج رصد الأرقام، ليجري تجميعها على مستوى المحافظة، ثم تُسلَّم لرئيس اللجنة، ثم يحري رفعها إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات لتجميع النتائج النهائية، وإعلان أسماء الفائزين أو المتأهلين لجولة الإعادة.

يذكر أنه جرى تجهيز 368 مقراً انتخابية يضم 371 لجنة فرعية على مستوى محافظة بنى سويف، لاستقبال 2 مليون و 80 ألف و140 ناخباً وناخبة، وتوفير كافة التجهيزات، وأعمال المرافق من كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وكذلك التيسيرات اللازمة والمطلوبة في أماكن الانتظار، فضلا عن كراسي متحركة للتيسير على ذوي الإحتياجات الخاصة، وكبار السن، والمرضى أثناء الإدلاء بأصواتهم.