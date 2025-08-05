وفد من مكتبة الإسكندرية يزور دير مارمينا الأثري ببرج العرب - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

أجرى وفد رسمي رفيع المستوى من قيادات مكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى دير الشهيد مارمينا العجائبي ببرج العرب.

استقبل الوفد الزائر نيافة الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس الدير، ولفيف من الآباء الرهبان، وقام الأنبا كيرلس باهداء الدكتور أحمد زايد درع الدير بمناسبة فوزه بجائزة النيل مؤخرا.

واصطحب الراهب القس إيلاريون آفامينا أمين المكتبة بالدير بتكليف من رئيس الدير، الوفد لشرح معالم الدير من خلال جولة في كنائس الدير ومزار البابا كيرلس السادس وزيارة مكتبة الدير، وتقديم نبذة تاريخية عن حياة القديس مارمينا والبابا كيرلس السادس ونظام الحياة الرهبنية بالدير.

كما قدم الراهب القمص تداوس آفا مينا نبذة تاريخية عن أهمية الدير الأثري منطقة أبو مينا باعتباره واحدا من سبعة مواقع مصرية مسجلة على قائمة التراث العالمي باليونسكو، وهو مايعكس جهود الدولة المصرية ممثلة فى تنفيذ وزارة السياحة والآثار لمشروعات أسفرت عن رفعه من القائمة الحمراء للمواقع التراثية المهددة.

ناقش وفد المكتبة مع مسئولي الدير سبل التعاون العلمي والثقافي المشترك بين الطرفين وخاصة في مجالات حماية وتوثيق التراث القبطي والتي يمثلها مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.