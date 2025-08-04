الإسكندرية - محمد البدري:

انطلقت مبادرة "هويتنا إسكندراني" التي تنظمها مؤسسة رواد التأثير المجتمعي بالإسكندرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث بدأت أولى فعالياتها بجولة سياحية للمشاركين إلى متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية.

جاءت هذه الجولة في إطار التعاون الوثيق بين وزارتي السياحة والآثار والتضامن الاجتماعي، ورعايتهما للمبادرة ضمن رؤية الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة على أساس الوعي والانتماء للوطن.

وأوضح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن رعاية الوزارة لهذه المبادرة تأتي انطلاقًا من حرصها على دعم المبادرات الشبابية، لا سيما تلك التي تعزز الوعي السياحي والأثري لدى مختلف فئات المجتمع، وتعريفهم بأهمية الحضارة المصرية العريقة، وتأصيل روح الانتماء لديهم، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحضارة وتراثها، إلى جانب تسليط الضوء على المقومات السياحية والأثرية والحضارية للمدن السياحية في مصر، والترويج لها محليًا ودوليًا.

وأشار المهندس أحمد يوسف، مساعد الوزير لشؤون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن مبادرة "هويتنا إسكندراني" تهدف إلى رفع الوعي السياحي والأثري لدى الشباب السكندري، وترسيخ الهوية السكندرية لديهم، وتعريفهم بحضارة هذه المدينة التاريخية التي تتمتع بمعالم سياحية ومواقع أثرية متنوعة تعود إلى عصور تاريخية مختلفة.

ومن المقرر أن تتضمن المبادرة تنظيم جولات سياحية أسبوعية للمشاركين حتى انتهاء مدتها في 4 سبتمبر المقبل، إلى عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالإسكندرية، منها قلعة قايتباي، المسرح الروماني، عمود السواري، منطقة كوم الشقافة، والمتحف اليوناني الروماني.