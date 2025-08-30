سيدة تتهم طليقها بـ"تعذيب" نجلهما في منيا القمح

الشرقية - ياسمين عزت:

حررت سيدة محضرًا بمركز شرطة منيا القمح في محافظة الشرقية، تتهم فيه طليقها بالاعتداء بالضرب المبرح على نجلهما البالغ من العمر 8 سنوات، مما تسبب في إصابته بكدمات متفرقة بالجسد.

ووفقًا للمحضر الذي حمل رقم 313931، ذكرت الأم أنها اكتشفت الواقعة خلال زيارة ابنها لها في عطلة نهاية الأسبوع المخصصة لرؤيته، حيث لاحظت وجود آثار ضرب وكدمات على جسده.

ونقلت الأم في أقوالها أن الطفل أفاد بأن والده هو من اعتدى عليه بالضرب باستخدام عصا، وذلك كعقاب له على لعبه مع أصدقائه داخل الشقة.

وأوضحت السيدة أن اتفاقًا سابقًا بين العائلتين عقب انفصالهما، قضى بإقامة الطفل مع والده، على أن تقوم هي بزيارته يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وأضافت الأم أنها تطالب بتوفير الحماية لها ولنجلها الذي يرفض العودة إلى منزل والده، مشيرة إلى تلقيها تهديدات من أسرة طليقها، كما طالبت بنقل حضانة الطفل إليها لمنع تعرضه لأي أذى مستقبلي.