المنيا- جمال محمد:

استعدت محافظة المنيا بإجراءات مكثفة لانتخابات مجلس الشيوخ والتي تنطلق غداً الإثنين، وعلى مدار يومين، وذلك عقب انتهاء الدعاية الانتخابية ودخول مرحلة الصمت الانتخابي خلال الأربعة أيام الأخيرة.

14 مرشحاً يتنافسون على 5 مقاعد فردية

وجاء في قائمة المترشحين النهائية بنظام الفردي 14 مرشحاً من كافة مراكز المحافظة للتنافس على خمسة مقاعد وهم:

أحمد محمد عبدالمنعم إسماعيل، الشهير بـ أحمد عبدالمنعم رمز "قلم" (حزب مستقبل وطن).

علي أحمد فرغلي محمد الشهير بـ علي شرموخ، رمز "كتاب" (حزب مستقبل وطن).

الطاهر سيد فتح الباب موسى، الشهير بطاهر فتح الباب، رمز "سنبلة قمح" (حزب مستقبل وطن).

جمال عباس محمد جمال الدين محمود، الشهير ب جمال عبادة ، رمز "أباجورة" (حزب مستقبل وطن).

كما ترشح: أحمد فاروق أحمد حسن الجهمي، الشهير بالدكتور أحمد الجهمي، حزب حماة وطن، رمز "تاج".

أنطونيوس نادي اسكندر سليمان، مستقل، رمز "سهم".

حرب سيد أحمد الضبع، الشهير بأحمد الضبع، مستقل، رمز "صقر".

شريف شعبان سعد علي ، الشهير بشريف عمار، مستقل، رمز "تمساح".

ماهر مندي محمد عرابي، مستقل، رمز "ساعة يد".

سامي سنوسي أحمد صميدة، الشهير بسلمية سنوسي، مستقل، رمز "بندقية صيد".

أحمد بهجات محمود محمد، الشهير بالدكتور أحمد بهجات محروس، حزب المؤتمر ، رمز "أسد"

إسماعيل عبد البديع رضوان عبده، الشهير بإسماعيل رضوان سمور، حزب مصر الحديثة، رمز "مدفع".

محمد علي كامل علي، الشهير بمحمد كامل، حزب مصر الحديثة، رمز "مصباح كهربائي".

طارق محمد رشاد عبدالحكيم محمد الشهير بطارق رشاد، حزب مصر القومي، رمز "برج حمام".

كما يترشح على قائمة كيلوباترا من أبناء المحافظة 6 آخرين لحصد 6 مقاعد أخرى وهم:

العمدة عثمان المنتصر عيد الرحمن، مستقبل وطن.

إبراهيم موريس غطاس، حزب مستقبل وطن.

عصام الدين أحمد فريد ، حزب مستقبل وطن.

محمد صلاح الدين البدري، حزب الجبهة الوطنية.

الحسيني مصطفى الليثي ، حزب الإصلاح والتنمية.

نيفين فارس فايق، حزب العدل.

476 لجنة تستقبل الناخبين بالمنيا

في السياق أعلنت المحافظة تجهيز 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالى 476 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، استعدادًا لاستقبال 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا.

التوزيع الجغرافي للمقار الانتخابية في المنيا شمل: 25 مقرًا بالعدوة، 50 بمغاغة، 53 ببني مزار، 33 بمطاي، 24 بسمالوط شرق، 44 بسمالوط غرب، 60 بمركز المنيا، 18 بقسم المنيا، مقر واحد بالمنيا الجديدة، 55 بأبوقرقاص، 60 بمركز ملوي، 12 بقسم ملوي، و34 بديرمواس.

من جانبه أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا على التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين المقار الانتخابية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة، وتشغيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار الساعة، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، وإلغاء الإجازات والراحات للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال فترة الانتخابات لضمان الجاهزية التامة.

وشدد المحافظ على أهمية توفير بيئة مناسبة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تجهيز المقار بمقاعد كافية، وإنارة جيدة، ودورات مياه نظيفة، ومصادر تهوية وخطوط تليفونية، إلى جانب رفع الإشغالات وتراكمات القمامة من محيط اللجان.

وفيما يخص المرافق، كلف المحافظ شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بالمرور الميداني على جميع المقرات الانتخابية للتأكد من انتظام الخدمة، مع توفير مصادر تغذية بديلة تحسبًا لأي طارئ قد يؤثر على العملية الانتخابية.