محافظ الوادي الجديد يصرف مكافأة للعاملين بمصنع لتدوير مخلفات النخيل

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

زار اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية لمركز الداخلة ، اليوم الجمعة، أحد مصانع تدوير المخلفات الزراعية، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور ياسر محمود رئيس المركز، وعدد من التنفيذيين.

وخلال الزيارة، استعرض المحافظ مراحل التصنيع بالمشروع بدءًا من استقبال المواد الخام حتى المنتج النهائي، مثمنًا الجهود المبذولة من العاملين أبناء المحافظة ، موجّها بصرف مكافآت مالية فورية قدرها 30 ألف جنيه للعاملين بالمشروع تقديرًا لتفانيهم فى العمل، مؤكدًا على أهمية تعميم فكرة المشروع وإنشاء مصانع مماثلة تخدم مراكز المحافظة بتوفير فرص عمل للشباب.

وفي سياق متصل، تفقد الزملوط إحدى المبادرات الواعدة لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية بمدينة موط، والتي ينفذها أحد شباب المركز بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين ، مشيدا بنتائج المبادرة وأهمية مشاركة أصحاب المحال التجارية فى توفير السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة.