مصرع 3 وإصابة طفل في حادث مروع على الطريق الساحلي بالمنصورة

الدقهلية – رامي محمود:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينهم طفلة وشخص مجهول الهوية، فيما أصيب طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك على الطريق الدولي الساحلي أمام مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء صلاح الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة جمصة يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصاب.

انتقل ضباط المباحث إلى موقع الحادث، وتبين أن الاصطدام أسفر عن إصابة الطفل عمر محمد عمر عز الدين، 11 عامًا، باشتباه كسر في الذراع الأيسر، فيما توفي كل من: مروة محمد زكي علي طه، 29 عامًا، سهيلة معتز جمال محمد عبدالغفار، 8 سنوات، شخص مجهول الهوية "ذكر" يبلغ نحو 40 عامًا

وجرى نقل جثامين الضحايا إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جمصة المركزي، فيما يخضع الطفل المصاب للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.