"عمرة الصبر".. رحلة لأمهات ضحايا "فتيات العنب" بالسعودية

06:17 م الإثنين 25 أغسطس 2025

أمهات ضحايا حادث ''فتيات العنب''

المنوفية - أحمد الباهي:

غادرت أمهات ضحايا حادث "فتيات العنب" قريتهن بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، في رحلة عمرة إلى الأراضي السعودية، بتبرع من فاعلة خير، وذلك في مشهد امتزجت فيه دموع الحزن على بناتهن بفرحة زيارة بيت الله الحرام.

كانت فاعلة خير قد تبرعت برحلات العمرة لـ 18 أسرة من قرية كفر السنابسة، بعد فقدانهم بناتهن في الحادث، وتشرف وزارة التضامن الاجتماعي على كل إجراءات السفر.

وأعربت أسر الضحايا عن أن رحلة العمرة تمثل علاجًا نفسيًا لهم، وفرصة للدعاء لبناتهن بالجنة، بعد المأساة التي وقعت نهاية شهر يونيو الماضي.

تعود مأساة "فتيات العنب" إلى حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص على الطريق الإقليمي بمركز أشمون، مما أسفر عن مصرع 18 فتاة وشاب وإصابة 3 آخرين كانوا في طريقهم للعمل.

مواكب الوداع في كفر السنابسة.. صرخات الأمهات تسابق سيارات الإسعاف

ضحايا حادث الإقليمي رحلة عمرة فتيات العنب صبايا العنب كفر السنابسة
