العثور على جثة شاب ملقاة بالطريق الصحراوي بالمنيا

04:15 م الإثنين 25 أغسطس 2025

المنيا- جمال محمد:

عثر أهالي مركز العدوة شمالي غرب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، على جثة شاب ملقاة على جانب الطريق الصحراوي الغربي وبها إصابات ظاهرية متعددة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بعثور المارة على جثة شاب في العشرينات من العمر ملقاة عقب جانب الطريق وبها إصابات قوية بالرأس وسحجات بالظهر.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، تبين وجود آثار اعتداء على الرأس ونزيف بالمخ وجروح وكدمات بالظهر.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

محافظة المنيا جثة شاب الأجهزة الأمنية مديرية أمن المنيا
