اعتماد تنسيق المرحلة الثالثة والأخيرة للقبول بالثانوي العامة بالبحيرة

12:50 م الإثنين 25 أغسطس 2025

طلاب الثانوية العامة

البحيرة - أحمد نصرة:

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تنسيق القبول للمرحلة الثالثة والأخيرة للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام بالمحافظة للعام الدراسي 2025/2026.

حدد التنسيق الحد الأدنى للقبول بـ215 درجة بمدارس التعليم الثانوي وفقا للمجاميع التكرارية، كما جرى اعتماد 170 درجة كحد أدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية كمرحلة ثانية وأخيرة، وذلك للتيسير على أولياء الأمور وإتاحة فرص تعليمية متنوعة للطلاب.

جاء ذلك في إطار استكمال الأعداد المطلوبة للالتحاق بالصف الأول الثانوي وتلبية رغبات أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوي العام.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، استمرار قبول الطلاب بالمدارس التي توجد بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

