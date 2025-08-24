إعلان

مصرع شاب دهسه قطار في الدقهلية

04:25 م الأحد 24 أغسطس 2025

جثة - أرشيفية

الدقهليةـ رامي محمود:

لقى شخص مصرعه دهسا أسفل قطار وذلك حال عبوره قضبان السكك الحديدية بمدينة ميت غمر محافظة الدقهلية، وجرى إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ميت غمر العام تحت تصرف النيابة العامة.
كان اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الصديق، مأمور قسم شرطة من إدارة شرطة النجدة ببلاغ الأهالي باصطدام قطار بشخص حال عبوره قضبان السكك الحديدية يفيد امام موقف العاشر دائرة قسم ميت غمر ووفاته.
انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر، وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى عمر محمد محمد صبيحه 42 عاما مقيم قرية أتميدة مركز ميت غمر، ولقى مصرعه على الفور.
جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ميت غمر العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

قطار الدقهلية مدينة ميت غمر مستشفى ميت غمر العام
