سقوط عاطلين بـ 20 طربة حشيش وأسطوانة هيروين في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقى رجال مباحث مركز شرطة كفر الشيخ القبض على عاطلين متهمين بالاتجار في الحشيش، والهيروين، وذلك خلال ترويجها على عملائهم في نطاق مركز كفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بضبط وحدة مباحث مركز شرطة كفر الشيخ كل من المدعو "بسيوني.ب.ي"، 32 عامًا، عاطل، والمدعو "محمد.س.م.م"، وشهرته حمصة، 25 عامًا، عاطل، ويقيمان بقرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ وبحوزتهما كميات كبيرة من المخدرات خلال ترويجها على عملائهما.

وردت معلومات إلى المقدم محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد باتجار كلا المتهمين في المواد المخدرة "هيروين" و"شابو"، وبفحص سجلهما الأمني تبين أنه سبق للمتهم الأول اتهامه في قضية اتجار في المخدرات، والثاني سبق اتهامه في قضيتين اتجار في المخدرات.

وبتكثيف التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، تبين صحة ما ورد من معلومات فيما شُكلت حملة أمنية قادها المقدم محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه النقيبين محمد حسام، ومحمد سلطان، وتوجهت إلى مكان تواجد كلا المتهمين.

جرى ضبطهما وبحوزتهما 20 طربة حشيش، واسطوانة هيروين، و68 تذكرة شابو، وسلاح ناري فرد خرطوش، وطلقة تستخدم في ذلك السلاح، وسلاح أبيض "مطواة"، وهاتفي محمول، وميزانين حساس، ودراجة نارية "موتوسيكل"، و740 جنيهًا.

اقتيد كلا المتهمين إلى مركز شرطة كفر الشيخ وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاحين الناري والأبيض بقصد الدفاع، والطلقة، والهاتفين لتسهيل التواصل مع عملائهما، والميزانين لاستخدامهما في عملهما الغير مشروع، والدراجة النارية لتسهيل التنقل، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

حُرر بذلك المحضر رقم 12347 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.