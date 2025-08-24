العثور على جثة مجهولة الهوية في مياه ترعة الحجيرات بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة شخص مجهول الهوية من داخل ترعة أمام قرية الحجيرات، مركز قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية يفيد بالعثور على جثة شخص داخل ترعة أمام قرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا.

جرى انتشال الجثة وإيداعها داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي لحين كشف هويتها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.