"أنا تبت".. اعترافات مثيرة لتاجر "الشابو" الهارب بعد القبض عليه في قنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

أدلى "ح"، أخطر تاجر لمخدر "الشابو" بجنوب الصعيد، باعترافات مثيرة أمام جهات التحقيق بعد إلقاء القبض عليه في قنا.

وأقر المتهم بممارسة نشاط الاتجار في المواد المخدرة في الفترة من عام 2020 حتى 2022، مدعيًا أنه قرر "التوبة" والتوقف عن هذا النشاط، والتخلص من الأموال غير المشروعة بعد أن شعر بالذنب لتسببه في تدمير حياة الشباب وخراب البيوت.

وذكر المتهم أنه يمتلك شركات وأملاكًا خارج مصر، كما أنه سبق أن أطلق مبادرة لسداد ديون الغارمين دفع خلالها ما يقرب من 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى رغبته في التبرع لدعم مستشفى فرشوط المركزي.

وكان المتهم أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، بظهوره في بث مباشر عبر حسابه على "فيسبوك"، أعلن خلاله عن تبرعه بمبالغ مالية ضخمة للأعمال الخيرية.

من جانبها شنت إدارة مكافحة المخدرات بقنا حملة أمنية مكبرة لضبطه، حيث نجحت في مداهمته وإلقاء القبض عليه أثناء أحد تلك البثوث المباشرة.

وكشفت التحريات أن المتهم هارب من حكم بالمؤبد، وقد ضُبط بحوزته نحو 50 كيلو جرامًا من مخدر "الشابو" تقدر قيمتها بنحو 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى سلاح آلي وذخيرة، ومبالغ مالية تقدر ب400 ألف جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية، وقررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

