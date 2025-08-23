إعلان

يسع 1000 ميكروباص.. المنيا تستعد لافتتاح مجمع مواقف جديد (صور)

02:44 م السبت 23 أغسطس 2025
المنيا - جمال محمد:

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع المواقف المطوَّر على طريق مصر- أسوان الزراعي، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل الحضري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تنظيم حركة النقل وتخفيف التكدسات المرورية داخل مدينة المنيا.

ويُقام مجمع المواقف الجديد على مساحة 6 آلاف متر مربع، ويضم 7 باكيات عرض و8 باكيات طول بطاقة استيعابية تتجاوز 1000 سيارة ميكروباص، لخدمة مراكز جنوب المحافظة (ملوي – ديرمواس – أبو قرقاص)، إلى جانب خطوط المحافظات (القاهرة – بني سويف – أسيوط).

ويتضمن المشروع نقل موقف "هدى شعراوي" إلى الموقع الجديد، بما يساهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

