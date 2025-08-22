رئيس جهاز القرى السياحية يلتقي البابا تواضروس الثاني بالعلمين (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

التقى الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال زيارته لترأس صلوات القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء مريم والقديسة مارينا بالعلمين.

جاء ذلك بحضور الأنبا ڤلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية، والأنبا كاراس، أسقف مطروح والخمس مدن الغربية، والقمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والقس ماركوس ميخائيل، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والقديسة مارينا بالعلمين، والمهندس مينا رأفت، نائب رئيس الجهاز.

وأعرب رئيس جهاز القرى السياحية عن سعادته بلقاء البابا تواضروس، والذي يأتي في ضوء جهود ترسيخ السلام وتعزيز أواصر المحبة بين أبناء الوطن في كافة ربوع الجمهورية.

وأشاد خلف الله بدعم البابا تواضروس للجهود المبذولة في تقديم كافة الخدمات الضرورية اللازمة لجودة الحياة بمنطقة الساحل والإسكندرية ومطروح، وجعلها وجهة حضارية للسياحة العالمية والدينية، بما يتناسب مع أعمال التطوير بالمنطقة.