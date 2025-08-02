وزيرة التضامن الإجتماعي تكرم رئيس جامعة بنها -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها فى ختام فعاليات قمة "ستارت" لأنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات للعام الجامعي 2024-2025، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورؤساء وممثلي الجامعات المشاركة في فعاليات مشروع وحدات التضامن الاجتماعي.

وخلال الاحتفالية كرمت الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها تقديرا لدور الجامعة في مشروع وحدات التضامن الاجتماعي الذي تنفذه الوزارة داخل الجامعة.

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوى حرص الجامعة علي التعاون الدائم مع وزارة التضامن الاجتماعي مشيدا بالجهود والخدمات التي تقدمها وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعة للطلاب والفئات الأولى بالرعاية.