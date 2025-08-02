إصابة 18 شخصًا في حادثي سير بالفيوم.. وكيل إدارة المرور يكشف الأسباب

الفيوم - حسين فتحي:

أصيب 18 مواطنًا في حادثي سير منفصلين وقعا على طريقي الفيوم- القاهرة، وأسيوط الغربي.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارًا بوقوع الحادثين، التي جاءت تفاصيلهما على النحو التالي:

الحادث الأول: وقع على طريق الفيوم-القاهرة، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل كانت تقل عمالًا زراعيين، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

الحادث الثاني: وقع على طريق أسيوط الغربي، حيث انقلبت سيارة أجرة، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص.

هرعت سيارات الإسعاف إلى موقعي الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات إطسا المركزي والفيوم الجامعي ومستشفى التأمين الصحي.

وذكر مصدر طبي أن معظم الحالات مستقرة، باستثناء حالتين نُقلتا إلى العناية المركزة بمستشفى الفيوم العام.

أكدت معاينة العقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، أن السرعة الزائدة هي السبب الرئيسي في وقوع الحادثين، وتولت نيابة طامية التحقيق في ملابسات الواقعتين.