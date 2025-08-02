العثور على جثة شاب ثلاثيني خلف نادي الصفوة بالعاشر من رمضان



الشرقية - ياسمين عزت:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، خلف سور نادي الصفوة بنطاق دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.



وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات القانونية وتسليمه لذويه.

وتلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يُفيد بورود بلاغ من الأهالي عبر شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب يبلغ من العمر 35 عامًا، في منطقة خلف نادي الصفوة.

وانتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد كريم العمري، رئيس مباحث القسم، إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص وجود الجثة في وضع طبيعي، وبفحصها تبين عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية.



وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.