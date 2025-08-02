جامعة قناة السويس تستضيف الملتقى الأول لطلاب الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نظّمت جامعة قناة السويس، اليوم السبت، الملتقى الأول لريادة الأعمال لطلاب مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، في إطار احتفالية ريادة الأعمال، بمشاركة 14 فريقًا طلابيًا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

عُقدت فعاليات الملتقى في قاعة الفيديو كونفرانس بالجامعة، بتنظيم من الإدارة العامة للمشروعات البيئية ممثلة في إدارة تدريب أفراد المجتمع، وبالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وبحضور نحو 150 مشاركًا.

ويأتي هذا الملتقى ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى تأهيل الطلاب لمفاهيم البيزنس وريادة الأعمال، وتحفيزهم على تطوير أفكار مبتكرة قابلة للتنفيذ تساهم في حل المشكلات اليومية بطرق إبداعية، مع التركيز على ترسيخ مفاهيم القيادة وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات واقعية.

وشارك في الملتقى طلاب من المرحلة الثانوية، من خلال فرق ضمّ كل منها أربعة طلاب، وحملت أسماء تعبّر عن الابتكار والطموح مثل: “مشيتك صح”، “Glox”، “Lumera”، “Mindbox”، “Shafra”، و”Seven Kings”، وغيرها.

وقدّمت الفرق مشروعات متنوّعة تمس جوانب التعليم والمجتمع والتكنولوجيا، متضمّنة دراسة جدوى، خطط تنفيذ وتسويق، وحلول عملية. وتولت لجنة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس تقييم المشروعات على مدار أكثر من ست ساعات.

وضمّت اللجنة كلاً من: د. هدى يسري عبد الله، أستاذ مساعد بكلية الطب ومدير وحدة البيولوجيا الجزيئية، د. أحمد شحاتة، رئيس قسم الميكاترونيكس بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا، زكريا زكريا حسن، مدرس بقسم الاتصالات ورئيس لجنة الندوات بالكلية المصرية الصينية.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة، مؤكدين أن التجربة مثّلت نقطة انطلاق لهم لفهم ريادة الأعمال بشكل عملي، وعززت من ثقتهم في قدرتهم على تحويل الأفكار إلى واقع.

وأسفرت النتائج عن فوز ثلاثة فرق جاءت أفكارها في طليعة الابتكار:

- المركز الأول: فريق “Medsy”، بمشروع تقني لدعم كبار السن في تذكّر مواعيد الأدوية وتتبع مواقعهم.



- المركز الثاني: فريق “Gifty”، عن فكرة هدية تكنولوجية مفاجئة تحتوي على رسالة تُعرض تلقائيًا.

- المركز الثالث: فريق “Shafra”، بابتكار لعبة تعليمية تفاعلية تُعرّف الأطفال على تاريخ الفراعنة.

واقترحت حنان إسماعيل، مدير إدارة الموهوبين، ترشيح الفرق الفائزة للمشاركة في مسابقات على مستوى الجمهورية، وهو ما لاقى ترحيبًا من لجنة التحكيم.

وجاء تنظيم البرنامج بإشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، اللذين أكدا أهمية استمرارية دعم هذه الفعاليات لبناء جيل مبدع ومؤهل لسوق العمل





