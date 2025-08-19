سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن فوز أحد الكيانات الاستثمارية بحق الانتفاع لمشروع المجمع الصناعي الحرفي بقرية عرب بني واصل بمركز ساقلتة، وذلك من خلال مزايدة علنية بمشاركة عدد من الكيانات الاستثمارية والشركات العاملة في مجال الاستثمار، وذلك في إطار خطة محافظة سوهاج لتشغيل المشروعات المتعثرة وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح المحافظ أن المزايدة انتهت إلى إرساء المشروع على أحد الكيانات لمدة 7 سنوات، بقيمة إيجارية سنوية بلغت مليون جنيه، بمعدل 84 ألف جنيه شهريا، بنسبة زيادة سنوية 10%، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم العوائد الاقتصادية للمحافظة، وتشغيل الأصول غير المستغلة .

وأشار "سراج" إلى أن المجمع الصناعي يعد أحد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، ومقام على مساحة 600 متر مربع، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، وجهاز تعمير جنوب الصعيد، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة.

ويتكون من طابقين، الأول لإنتاج الورق والكشكول، والثاني لإنتاج الملابس، ويستهدف توفير 110 إلى 150 فرصة عمل للشباب والفتيات، واحياء مبادرة القرية المنتجة، وتنمية التكتلات الاقتصادية، وتمكين المرأة فضلا عن إحياء الحرف التراثية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد محافظ سوهاج أن المحافظة مستمرة في خطتها لاستغلال الأصول غير المستغلة وإحياء المشروعات المتعثرة، وتحويلها إلى كيانات إنتاجية ناجحة تسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وزيادة موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.