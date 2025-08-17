تضامن الشرقية: توزيع أثاث منزلي على 594 أسرة بـ 13 قرية

كتب: ياسمين عزت

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، معرضًا مجانيًا لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية على الأسر الأولى بالرعاية، استفاد منه 594 أسرة من أبناء 13 قرية بمركز الحسينية.

وشملت القرى المستفيدة: السعدي، عليوه، عزبة البابور، بحر البقر، برد، المناجاة الكبرى، المناجاة الصغرى، سعود البحرية، منشية بشارة، منازع، أبو شميس، أبو زيان، وتيمور.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على دعم الأسر الأكثر احتياجًا والأيتام، وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية بما يسهم في رفع المعاناة عن كاهلهم.

وأكد أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن تنظيم المعرض يهدف إلى تخفيف العبء عن الأسر المستحقة، مشيدًا بالدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مساندة الدولة وتوفير احتياجات المواطنين.