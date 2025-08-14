الوادي الجديد تختتم أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي"

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اختتمت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، فعاليات أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي"، المنفذة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية.

ونظمت المحافظة حفلا لختام المبادرة تضمن فقرات فنية وشعرية وعروضًا مسرحية قدّمها الأطفال، جسدت قيم الوحدة الوطنية والانتماء، وأبرزت رسائل المبادرة في دعم حقوق الفتيات وحمايتهن من كافة أشكال التمييز، إلى جانب إبراز مواهبهم في مجالات الغناء والإلقاء والتمثيل، بما يعكس ثمار الأنشطة التدريبية والمعسكرات التي نُفذت على مدار الأسبوع.

وفي كلمتها، أعربت نائب المحافظ، حنان مجدي، عن بالغ تقديرها لما تحمله المبادرة من أهداف نبيلة في تعزيز ثقة الفتيات بأنفسهن، وتوسيع فرص مشاركتهن الفاعلة في المجتمع، مؤكدة حرص المحافظة على توفير المناخ الداعم والآمن لضمان حقوق الفتيات، وتنمية قدراتهن، وتمكينهن من الإسهام في بناء الجمهورية الجديدة ، مثمنة جهود جميع المشاركين بانشطة المبادرة الوطنية "دوى"، وتوجيه التحية للميسرين والقائمين على تنفيذ البرامج داخل المحافظة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة خلال زيارتها للمحافظة لحضور ختام فعاليات المبادرة " دوّي "، أن المبادرة، التي تنفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، تهدف إلى تمكين الفتيات على الصعيدين الاجتماعي والتعليمي، وإكسابهن المهارات الحياتية اللازمة، مشيرة إلى ما شهده البرنامج بالمحافظة من تفاعل واسع من الفتيات والأسر والمجتمع المحلي خلال تنفيذ معسكرات تدريبية وورش عمل وزيارات ميدانية لمؤسسات مجتمعية وخيرية، بالتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية، والذي يعكس الوعي المتنامي بأهمية الاستثمار في طاقات الأجيال الجديدة.

وفي الختام، أهدت السنباطي درع المجلس لنائب المحافظ؛ تقديرًا لجهودها في دعم أنشطة المبادرة وإنجاح الفعاليات التي جرى تنفيذها.