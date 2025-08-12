السيطرة على حريق بمحول كهرباء تابع لترام الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع في محول كهرباء تابع لهيئة النقل العام "ترام المدينة" بمنطقة المنشية وسط المحافظة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد باندلاع حريق في محول كهرباء تابع لترام المحافظة، أمام مبنى سينما ركس نطاق حي الجمرك.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنشية، ترافقها سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية، إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين أن الحريق نشب نتيجة احتراق كابل كهربائي أعلى سطح غرفة المحول، وتم فصل التيار الكهربائي عن الموقع بالتنسيق مع مسؤولي شركة الكهرباء، وجرت عملية الإطفاء بنجاح دون امتداد النيران أو تسجيل خسائر بشرية.

تم إخطار حي الجمرك وهيئة نقل الركاب لاتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.