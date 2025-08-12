حركة تغييرات محدودة بين رؤساء المدن في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة لتعزيز منظومة العمل الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تضمنت حركة محدودة لرؤساء المراكز والمدن.

شملت الحركة إصدار قرار رقم 14159 لسنة 2025 بندب فتحي محمد أحمد يوسف، من العاملين بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية تنمية إدارية، لشغل وظيفة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم بصفة مؤقتة لحين شغلها وفقاً للإجراءات القانونية.

إصدار القرار رقم 14160 لسنة 2025 بندب أحمد عبد الواحد عبد الله عيسى، من العاملين بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية إعلام، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين بصفة مؤقتة لحين شغلها وفقا للإجراءات القانونية.

إصدار القرار رقم 14161 لسنة 2025، بندب أيمن أحمد فوزي علي السيد، من العاملين بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية تنمية إدارية، للعمل رئيسًا لمدينة سيدي غازي بصفة مؤقتة لحين شغلها وفقا للإجراءات القانونية.

ونصت المادة الثانية من القرار إنهاء تكليف جمال محمد يونس إبراهيم، من العمل رئيسًا لمدينة سيدي غازي، وتكليفه بالعمل مديرًا لإدارة الهيئات والشركات بالإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية بديوان عام المحافظة بصفة مؤقتة لحين شغلها وفقاً للإجراءات القانونية.

وقال اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن تلك الحركة تأتي حرصًاعلى ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية وتعزيز منظومة الإدارة المحلية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحقق الأهداف الاستراتيجية للمحافظة في التنمية الشاملة.