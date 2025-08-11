الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى دراز، بمعاقبة متهمين اثنين في واقعة الاعتداء على فتاة بكورنيش الإسكندرية في منطقة الشاطبي، والمعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الشاطبي"، بالحبس سنة لكل منهما، وتغريم أحدهما 200 ألف جنيه، وتغريم الآخر 50 ألف جنيه.

وتضمن الحكم معاقبة المتهم الأول "ع.ع" بتغريمه 200 ألف جنيه في التهمة الأولى، والحبس سنة وتغريمه 50 ألف جنيه في التهمة الثانية، فيما عوقب المتهم الثاني "ا.م" بالحبس سنة وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامهما بالتعرض للمجني عليها، والتنمر والضرب، والتعدي على القيم الأسرية، ونشر مقطع مرئي دون موافقتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول اعترف بركل المجني عليها، فيما قام المتهم الثاني بتصوير ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. وأكد المتهمان أن الواقعة حدثت في عيد الأضحى الماضي، أثناء تنزههم بطريق الكورنيش، حيث وقع تلاسن بينهم وبين الفتاة قبل الاعتداء عليها.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت ضبط المتهمين الثلاثة (من بينهم شخص أُخلي سبيله لاحقًا بكفالة 10 آلاف جنيه)، بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر تعدي أحد الأشخاص على الفتاة بالركل، وتصوير الواقعة ونشرها لتحقيق مكاسب مادية.

