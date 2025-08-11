رحلة في طقوس المصري القديم.. ختام ورش "التحنيط" بمتحف شرم الشيخ (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

اختتم متحف شرم الشيخ فعاليات البرنامج الصيفي لعام 2025 بورشة "التحنيط 2"، استكمالًا لرحلة استكشاف أسرار التحنيط والطقوس الجنائزية في مصر القديمة.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف: "إن الورشة تضمنت شرحًا مفصلًا لطرق التحنيط وأهميته في عقيدة المصري القديم، مع استعراض الطقوس المرتبطة بالرحلة إلى العالم الآخر، ثم التطبيق العملي على مجسم يوضح مراحل التحنيط".

وأضاف مدير المتحف، أن الفعاليات شملت توزيع نماذج للتلوين والتوصيل، تساعد الأطفال على معرفة أماكن حفظ الأعضاء في الأواني الكانوبية، إلى جانب فقرة خاصة للفئات العمرية الأكبر، أبدع خلالها المشاركون في تصميم مناظر وزخارف على مجسم التابوت، وسط أجواء امتزج فيها الغموض بإثارة اكتشاف الأسرار.

وأشار مدير المتحف إلى أن البرنامج الصيفي لعام 2025 تضمن 17 ورشة متنوعة، أتاح خلالها للأطفال فرصًا عملية ونظرية للتعرف على تاريخ المصريين القدماء والتوعية بالثقافة المتحفية.