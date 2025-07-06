"قيدوه وطعنوه".. تفاصيل مروعة لأسرة أنهت حياة جارهم بكفر الشيخ

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في جريمة مروّعة هزت الشارع المصري، تحولت مشادة عادية إلى مجزرة دموية في إحدى قرى محافظة كفر الشيخ، بعدما أقدم ثلاثة أشقاء على تقييد جارهم وطعنه حتى الموت، بمساعدة والدهم، في واقعة تجردت فيها الأسرة من كل معاني الإنسانية والجيرة، وكشفت التحريات عن خلافات سابقة تصاعدت حتى وصلت إلى حد القتل.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف دوافع الجريمة كاملة، لكن المؤكد حتى الآن أن دم الجار سال بأيدي من كان يفترض أن يحموا سكينته، لا أن ينزعوها منه.

- السجن المشدد بدلًا من الإعدام لـ 3 أشقاء

عدّلت محكمة مستأنف جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة أشقاء متهمين بقتل جارهم عمدًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عزت مزيد، وعضوية المستشارين محمد فاروق الغنيمي ومحمد محمد حمودة، وسكرتارية أحمد جبر، في القضية رقم 19372 لسنة 2024 جنايات مركز دسوق، والمقيدة برقم 2195 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

- قيدوه وسددوا له الطعنات

واستخدموا في الجريمة سلاحًا أبيضًا من نوع "خنصر" وشوم، وذلك بعزبة شتا التابعة لقرية سنهور المدينة بمركز دسوق، إلى السجن المشدد لمدة 15 عامًا لكل منهم. كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وكشفت أوراق القضية أن أحد المتهمين قيد حركة المجني عليه، بينما قام آخر بتسديد عدة طعنات باستخدام "الخنصر"، استقرت في مناطق متفرقة من جسده، ما أدى إلى وفاته في الحال، بحسب ما جاء في تقرير الطب الشرعي.

- إحالة المتهمين للمحاكمة

وكان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، قد أحال المتهمين الثلاثة: "إبراهيم.ح.ا.ش" (29 عامًا)، "وليد" (41 عامًا)، و"مغاوري" (34 عامًا)، للمحاكمة، بعد وفاة والدهم المتهم الأول "حسان.ا.ا.ش" (62 عامًا) أثناء الحبس الاحتياطي نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، إذ كان يعاني من أمراض مزمنة.

- بأسلحة بيضاء وعصا.. اعتداء المتهمين على جارهم

وجاء في التحقيقات أن الجريمة وقعت بتاريخ 21 يوليو 2024 بدائرة مركز شرطة دسوق، حيث أقدم الأشقاء ووالدهم الراحل على قتل جارهم محمد محمد محمد عبدالمجيد شتا عمدًا مع سبق الإصرار، إذ أعدوا أسلحة بيضاء وعصا، ونشبت مشادة كلامية بينهم وبين المجني عليه تطورت إلى اعتداء مباشر.

وكانت محكمة جنايات فوه - الدائرة الأولى، قد أصدرت حكمًا في مارس 2025 بالإعدام شنقًا للأشقاء الثلاثة حضوريًا، والرابع غيابيًا، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تعديل الحكم إلى السجن المشدد.

كما قررت المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية بحق والد المتهمين لوفاته، وإحالة أوراق الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، نائبًا، وأحمد مصطفى قنديل، نائبًا، ومصطفى جلال عامر، مستشارًا، وسكرتارية أحمد الميداني، وذلك في أحداث القضية رقم 19372 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 2195 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.