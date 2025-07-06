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بينهم أطفال.. حادث تصادم جديد يُسقط مصابين في الدقهلية

08:31 م الأحد 06 يوليه 2025

حادث تصادم جديد يُسقط مصابين في الدقهلية

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الدقهلية - رامي محمود:

أُصيب سبعة أشخاص بجروح وكسور متفرقة، اليوم، إثر حادث تصادم بين مركبتي "توك توك" أمام مضرب فرعون للأرز بمركز دكرنس في محافظة الدقهلية. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء الدكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة إلى مأمور مركز شرطة دكرنس بوقوع تصادم بين مركبتي توك توك ووجود مصابين بالموقع.

وانتقل إلى مكان البلاغ ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة الرائد عمار الجداوي، رئيس المباحث، يرافقهم سيارات الإسعاف، وبالفحص تبيّن أن التصادم وقع وجهًا لوجه بين المركبتين، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص، بينهم طفلة وطفل، وهم: ماجدة أحمد إبراهيم الحديدي (56 عامًا) – سحجات بالوجه، ورضا عادل علي عبد الحميد (30 عامًا) – جرح قطعي بفروة الرأس، ويارا سامي سعد (19 عامًا) – اشتباه كسر بالكتف الأيسر، وماجدة علي عادل (12 عامًا) – كدمات متفرقة بالجسم، وعبدالحميد عبدالشكور (60 عامًا) – كدمات وسحجات وجرح قطعي بالذراع الأيمن، واشتباه كسر بالحوض، وميار وائل محمد – اشتباه كسر بالساق اليمنى وجرح قطعي بالحاجب الأيمن، وأسر محمد ثروت المرسي (4 سنوات) – كدمة بالرأس

تم نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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