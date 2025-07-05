السيطرة على حريق ميكروباص بموقف أقاليم مدينة كوم أمبو بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:



تمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة السائقين فى السيطرة على حريق شب فى سيارة ميكروباص داخل موقف مدينة كوم أمبو، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات بشرية.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم امبو بورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق فى سيارة ميكروباص، أثناء تواجدها داخل موقف سيارات كوم أمبو فى انتظار الدور.

وعلى الفور انتقلت سيارة للحماية المدنية، وقامت بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي السيارات بالموقف.

وجرى تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق





