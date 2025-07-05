هربًا من حرارة الجو.. مصرع طفل غرقًا في ترعة ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي طفل مصرعه غرقا، أثناء استحمامه في مياه النيل، هربًا من ارتفاع درجة الحرارة، بمدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بتعرض "عبدالله.ص.م"، 15 عامًا، للغرق في مياه النيل بمدينة الواسطى، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري لموقع البلاغ.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وبتكثيف البحث جرى انتشال الجثمان من مياه النيل، و نقله إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.