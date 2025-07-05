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هربًا من حرارة الجو.. مصرع طفل غرقًا في ترعة ببني سويف

02:21 م السبت 05 يوليه 2025

واقعة غرق- أرشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

لقي طفل مصرعه غرقا، أثناء استحمامه في مياه النيل، هربًا من ارتفاع درجة الحرارة، بمدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بتعرض "عبدالله.ص.م"، 15 عامًا، للغرق في مياه النيل بمدينة الواسطى، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري لموقع البلاغ.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وبتكثيف البحث جرى انتشال الجثمان من مياه النيل، و نقله إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

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مصرع طفل مياه النيل محافظة بني سويف مديرية أمن بني سويف
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