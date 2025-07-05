المنيا- جمال محمد:

7 أيام مرت، ولايزال جثمان الشاب فارس محمد علي، مفقوداً في نهر النيل بالمنيا، وذلك بعد أن غرق برفقة 3 فتيات أخريات، إثر انقلاب قارب صيد صغير، بالقرب من قرية أبو عزيز التابعة لمركز مطاي.

كانت الحادثة وقعت يوم 28 يونيو الماضي، وبعد جهود مكثفة لقوات الإنقاذ النهري، تم العثور على جثامين الفتيات الثلاثة بعد أن جرفتهم المياه لأماكن متفرقة، وتم انتشالها بعدها بيومين، إلا أن جثمان المفقود فارس صاحب الـ 22 سنة لازال مفقودا، وجرفته المياه لمنطقة غير معلومة.

وناشد محمد علي والد الشاب عبر فيديو بث مباشر على صفحته الشخصية، جميع المسؤولين بسرعة انتشال جثة نجله، مؤكداً أنه يتجه للمستشفيات في المراكز والمحافظات المجاورة كلما سمع عن وجود جثة غريق تم استخراجها، مطالباً بتكثيف الجهود لانتشال ابنه من نهر النيل ودفنه إلى مثواه الأخير.

وكانت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة المنيا، انتشلت جثامين 3 فتيات غرقن إثر انقلاب مركب صيد بهن، في نهر النيل، بسبب حمولتها الزائدة، وتبين أن الجثامين لكل من: شهد رضا أحمد، حمدي، 15 سنة، طالبة، وجرى انتشالها من أسفل كوبري بني مزار بالناحية الشرقية لنهر النيل، فيما تم انتشال جثتين يوم الاثنين الماضي الأولى لفتاة تدعى "دعاء سيد محمد" 12 سم ، من أمام مرسى قرية أولاد على بمركز مغاغة، وداليا رضا، 19 سنة، بزمام مركز بني مزار.

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وإعداد تقرير الصفة التشريحية والتصريح بالدفن.

وتبين أن المركب ملكاً لشخص يدعى "بدر.ع"، وأن الحمولة الزائدة وراء انقلاب المركب بهم في النيل وتم ضبط صاحب المركب، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإهمال وتحميل أكثر من 9 أشخاص في قارب صغير.

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