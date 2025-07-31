المعمورة بالإسكندرية.. خطة لتحويلها لوجهة سياحية مستدامة (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

في خطوة تستهدف إعادة إحياء أحد أبرز معالم الإسكندرية الساحلية، أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن خطة شاملة لتطوير منطقة المعمورة، بهدف تحويلها إلى وجهة جذب سياحي واستثماري مستدام، تليق بتاريخها ومكانتها على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة لوزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمود عصمت، يرافقه محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، حيث أكد الوزير أن خطة التطوير ترتكز على أعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من الأصول المملوكة لها.

ووجه الوزير بسرعة تنفيذ خطة متكاملة لتحسين الخدمات المقدمة للزوار، تشمل رفع كفاءة الشاطئ وتطوير البوابات الرئيسية، مع إقامة مرافق ترفيهية وسياحية حديثة، لتعزيز مكانة المنطقة كمركز جذب دائم وليس موسميًا فقط.

من جانبه، أشاد محافظ الإسكندرية بالجهود المبذولة، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات اللازمة لإنجاح المشروعات الاستثمارية، بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز اقتصاد المدينة.

شملت الجولة، التي نظمتها شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، تفقد منطقة الشاطئ، والممشى السياحي، وفندق "بارادايز إن"، بالإضافة إلى عدد من الشاليهات المطورة والأصول العقارية المقترح تطويرها ضمن مشروعات سكنية وتجارية، مثل "المعمورة لافي" و"المعمورة ريفيه".