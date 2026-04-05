قال أليكس بليتساس، محلل الأمن القومي في شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم مقاتلة أمريكية من طراز F-15 تُعد من بين أكثر عمليات الإنقاذ خطورة في تاريخ الجيش الأمريكي، مؤكداً أنها حالت دون تحول الطيار إلى ورقة ضغط بيد إيران.

تنفيذ العملية خلف الخطوط الإيرانية

وأوضح بليتساس، في تصريحات للشبكة يوم الأحد، أن العملية قد تُسجل كواحدة من أكثر مهام الإنقاذ رعباً التي نفذها الجيش الأمريكي، نظراً لأنها جرت خلف خطوط العدو بهدف الوصول إلى طيار أمريكي كان على الأرض بعد إسقاط طائرته.

وأشار إلى أن الحادث وقع عقب فشل غارة قصف تكتيكية أمريكية أسفرت عن إسقاط المقاتلة، لكن نجاح مهمة الإنقاذ حال دون استغلال الطيار كورقة مساومة استراتيجية من قبل الإيرانيين، بحسب محلل الأمن القومي في شبكة "سي إن إن".

عملية إنقاذ الطيار بالغة الخطورة

من جانبه، قال اللواء المتقاعد في الجيش الأمريكي مارك ماكارلي لشبكة "سي إن إن" إن عملية إنقاذ الطيار كانت بالغة الخطورة، لافتاً إلى أن المنطقة التي سقط فيها الطيار جبلية ونائية للغاية.

وأضاف أن السلطات الإيرانية عرضت مكافأة مالية لمن يتمكن من القبض على الطيار، ما زاد من تعقيد المهمة، خاصة وأنه كان مصاباً ويملك معدات خفيفة ومؤناً محدودة وقليلاً من المياه، بينما كان يحاول التهرب من عمليات البحث الواسعة التي أطلقتها القوات الإيرانية.

وأوضح ماكارلي أن جمع كل هذه الظروف جعل المهمة في غاية التعقيد والخطورة، مشيراً إلى أن تحديد موقع الطيار ربما تم عبر جهاز إرسال إشارات الطوارئ المثبت لدى أطقم الطائرات المقاتلة، والذي يرسل إشارات مستمرة إلى مركز القيادة بعد إسقاط الطائرة.

وأكد أن هذا الجهاز يبث بشكل متواصل معلومات عن موقع الطيار، ما ساعد القوات الأمريكية على تعقبه وتنفيذ عملية الإنقاذ.