أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي عامل مصرعه صباح اليوم الخميس، إثر سقوطه من سقالة بارتفاع ثلاثة طوابق أثناء عمله في مبنى قيد الإنشاء تابع للوحدة الصحية بقرية بني شقير، التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.



وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط أحد العمال من ارتفاع شاهق داخل موقع بناء.



وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين من الفحص والمعاينة الأولية مصرع الشاب "أحمد. م. ع"، البالغ من العمر 16 عامًا، بعد سقوطه من سقالة أثناء تأدية عمله في الطابق الثالث من المبنى.



وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، فيما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.