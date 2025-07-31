مصرع شاب وإصابة 4 في تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

لقي شاب مصرعه وأصيب 4 آخرون بكسور وكدمات متنوعة، إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل وتروسيكل على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث تم نقل جثمان المتوفى والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.