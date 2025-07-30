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مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في المنوفية

12:53 م الأربعاء 30 يوليه 2025

مصرع شاب

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المنوفية - أحمد الباهي

لقى شاب مصرعه بعزبة الكوم الأحمر التابعة لقرية زاوية بمم مركز تلا بمحافظة المنوفية، إثر تعرضه لصعق كهربائي ووفاته في الحال.

وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بورود بلاغ من مستشفى تلا العام، عن وصول جثة هامدة لشاب يُدعى "أحمد.ش.ا"، إدعاء تعرضه لصعق كهربائي في منزله، ونفت أسرته الشبهة الجنائية.

وتقرر إيداع جثمان الشاب بثلاجة الموتى في مستشفى تلا العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصرع شاب الكهرباء الكوم الأحمر محافظة المنوفية
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