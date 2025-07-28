انطلاق المرحلة الثالثة من "أسرتي قوتي" برعاية قرينة الرئيس بسوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

دشّن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، المرحلة الثالثة من مبادرة "أسرتي قوتي"، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وذلك دعمًا لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيزًا لدور الأسرة في بناء ودمج الأفراد داخل المجتمع.

جاء ذلك خلال احتفالية نظّمها جهاز مدينة سوهاج الجديدة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم اللواء أحمد السايس، سكرتير عام المحافظة، والمستشار عمرو جاب الله، ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز المدينة، إلى جانب ممثلين عن وزارات التضامن، والتعليم، والشباب، والعمل، والأوقاف، والأزهر، والتأمين الصحي.

وفي كلمته، أكد المحافظ أن المبادرة تُجسّد التوجه الإنساني للدولة المصرية، مشيرًا إلى الإنجازات التي تحققت لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الأخيرة، ومعلنًا عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "نحو مجتمع دامج"، التي نجحت في توفير الأجهزة التعويضية وتنفيذ الإتاحة المكانية ودعم الأنشطة المجتمعية، مؤكدًا التزام المحافظة بدعم هذه الفئة كشريك أساسي في التنمية.

كما افتتح المحافظ معرضًا لمنتجات ذوي الإعاقة، ووزّع 20 عقد عمل، وعددًا من الكراسي المتحركة، وكرّم الطالبين أنور خالد أنور، وعلي محمد علي، الحاصلين على المركزين الثاني والثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة للمكفوفين.

وتضمنت الفعاليات عرضًا تقديميًا عن المراحل السابقة للمبادرة، إلى جانب تقديم لمبادرة "نحو مجتمع دامج"، مع الإعلان عن تنظيم ندوة توعوية غدًا حول المشاركة السياسية والانتخابات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المرحلة الجديدة تأتي استكمالًا لجهود المرحلتين السابقتين، واللتين نجحتا في الوصول إلى أكثر من 5000 أسرة في 16 محافظة، عبر جلسات توعية وتأهيل نفسي وأسري وتعليمي ومجتمعي.

وأشادت "كريم" برعاية السيدة انتصار السيسي، مؤكدة أنها كانت دائمًا مصدر إلهام ودافعًا قويًا لتوسيع المبادرات وتحقيق الأهداف في دعم ودمج ذوي الإعاقة وأسرهم.