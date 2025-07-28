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مصرع خمسيني سقط من الطابق الرابع في عقار بالخارجة

06:41 م الإثنين 28 يوليو 2025

مستشفى الخارجة التخصصي بالوادي الجديد

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي أحمد رجب إبراهيم (53 عامًا) مصرعه، اليوم الإثنين، إثر سقوطه من الطابق الرابع بوحدة سكنية في حي "الزهور" بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقّت الأجهزة الأمنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وتبين من المعاينة الأولية أن السقوط تم عن طريق الخطأ.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصرع خمسيني سقط من الطابق الرابع مدينة الخارجة محافظة الوادي الجديد سقوط خمسيني من الطابق الرابع
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