مصرع خمسيني سقط من الطابق الرابع في عقار بالخارجة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي أحمد رجب إبراهيم (53 عامًا) مصرعه، اليوم الإثنين، إثر سقوطه من الطابق الرابع بوحدة سكنية في حي "الزهور" بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقّت الأجهزة الأمنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وتبين من المعاينة الأولية أن السقوط تم عن طريق الخطأ.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.