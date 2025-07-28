تماثل حالتين للشفاء من مصابي حادث كفر السنابسة بالمنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

كشف مصدر مسؤول بمستشفى الجراحات المتخصصة بشبين الكوم في محافظة المنوفية، اليوم الإثنين، عن خروج "إسراء" و"حبيبة" من المستشفى بعد تحسن حالتهما، وهما ضمن الحالات الثلاث المصابة في حادث فتيات قرية كفر السنابسة، فيما لا تزال الفتاة الثالثة في حالة حرجة داخل العناية المركزة، وتخضع للرعاية الطبية اللازمة.

وجرى نقل الفتيات إلى المستشفى بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الذي زار المصابات للاطمئنان على حالتهن الصحية، والتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهن، كما وجّه بتوفير إقامة وإعاشة كاملة لمرافقي الحالات.

وتعود تفاصيل الحادث إلى صباح يوم الجمعة، في نهاية شهر يونيو الماضي، عندما وقع حادث مأساوي على الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

ونتج الحادث عن تصادم سيارة نقل مع سيارة أجرة "ميكروباص"، ما أسفر عن مصرع 19 شخصًا (18 فتاة وشاب)، بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين. وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث الأليم الذي خلف حالة من الحزن الشديد بين أهالي المنوفية.