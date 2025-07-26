"جابت 60 %".. طالبة بالمنوفية تنهي حياتها عقب نتيجة الثانوية



المنوفية- أحمد الباهي:

شيع أهالي مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، مساء الجمعة، جثمان طالبة بالثانوية العامة أقدمت على الانتحار إثر تناولها حبة الغلة القاتلة، وذلك عقب حصولها على مجموع 60% في نتيجة الثانوية العامة.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بورود بلاغ عن تناول "هاجر.ع.ح" 18 عامًا، طالبة بالثانوية العامة، قرص حفظ الغلال، وسرعان ما تدهورت حالتها الصحية وتوفت، ونفت أسرتها الشبهة الجنائية، فيما تبين حصولها على مجموع منخفض بالثانوية العامة.

وشيع المئات من أهالي مدينة الباجور جثمان الفتاة إلى مقابر العائلة وسط حالة من الحزن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.