إعلان

"جابت 60 %".. طالبة بالمنوفية تنهي حياتها عقب نتيجة الثانوية

05:15 ص السبت 26 يوليو 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


المنوفية- أحمد الباهي:

شيع أهالي مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، مساء الجمعة، جثمان طالبة بالثانوية العامة أقدمت على الانتحار إثر تناولها حبة الغلة القاتلة، وذلك عقب حصولها على مجموع 60% في نتيجة الثانوية العامة.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بورود بلاغ عن تناول "هاجر.ع.ح" 18 عامًا، طالبة بالثانوية العامة، قرص حفظ الغلال، وسرعان ما تدهورت حالتها الصحية وتوفت، ونفت أسرتها الشبهة الجنائية، فيما تبين حصولها على مجموع منخفض بالثانوية العامة.

وشيع المئات من أهالي مدينة الباجور جثمان الفتاة إلى مقابر العائلة وسط حالة من الحزن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جابت 60 في المية تشييع جثمان طالبة الثانوية العامة سوء مجموعها
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الداخلية تصدر بيانًا بشأن شائعة احتجاز ضابط داخل قسم شرطة بالقاهرة
"الحشيش ليس كالخمر" فتوى سعاد صالح تثير الجدل.. والأوقاف والإفتاء يردان
"مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل