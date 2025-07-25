6 آبار وخدمات عاجلة.. خطة لإحياء قرية "مير الجديدة" في أسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية إلى قرية "مير الجديدة" بالظهير الصحراوي بمركز القوصية.

يأتي ذلك في إطار جولات المحافظ المستمرة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

والتقى المحافظ، عددًا من أهالي القرية واستمع إلى أبرز التحديات التي تعوق انتقال السكان للإقامة بالقرية، رغم إنشائها منذ سنوات على مساحة 530 فدانًا. وشملت المطالب نقص الخدمات الأساسية، وعلى رأسها مياه الري والبنية التحتية.

واستجابة لتلك المطالب، أعلن المحافظ عن حزمة من الإجراءات العاجلة، تضمنت:

- إعادة تشغيل بئر مياه جوفية متوقف عن العمل.

- حفر ثلاث آبار جديدة لتوفير مياه الري.

- التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيل بئر إضافي، ليصل عدد الآبار العاملة إلى ستة.

- استكمال إنشاء سور يحيط بـ100 منزل ريفي.

- تفعيل الوحدة الصحية والمدرسة وتحويلها إلى فصول لمحو الأمية لحين اكتمال الكثافة السكانية.

- إنشاء أكشاك "أمان" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

كما وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي، بإجراء بحث اجتماعي شامل لأسر القرية، تمهيدًا لترميم المنازل الريفية المتضررة، إلى جانب دعم الأنشطة الزراعية بالتعاون مع الإرشاد الزراعي، لزراعة محاصيل اقتصادية مثل النباتات العطرية والطماطم والقمح، بالإضافة إلى محاصيل تعتمد على مياه الصرف المعالج كالجوجوبا والغابات الشجرية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر، أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة متكاملة لتوفير بيئة معيشية جاذبة، وتحويل قرية مير الجديدة إلى مجتمع عمراني منتج، مشددًا على استمرار جهود المحافظة في تنفيذ استراتيجية الدولة لتعمير الصحراء وتخفيف الضغط عن المدن الرئيسية.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم رئيس مركز ومدينة القوصية، ووكلاء وزارات الإسكان والشباب والتضامن الاجتماعي، وعدد من مسؤولي الإدارات المعنية، إلى جانب ممثلين عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأهالي القرية.