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فاجعة بالبحيرة.. مصرع أم وابنتها وإصابة 3 من أبنائها في حادث سير مروع

08:21 ص الجمعة 25 يوليو 2025

سيارة سقطت في ترعة

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البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما وأصيب 3 أبناء آخرين في انقلاب سيارة ملك هذه الأسرة، في ترعة، بعد اصطدامها بشجرة، على طريق "كوم حمادة - الطود" بمحافظة البحيرة.

وفقًا للمعلومات الأولية الصادرة عن مديرية أمن البحيرة، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن عجلة القيادة اختلت في يد السائق، مما أدى إلى اصطدام السيارة بشجرة على جانب الطريق قبل أن تهوي في الترعة، مما تسبب في هذه الخسائر الفادحة للأسرة.

وقد أسفر الحادث عن وفاة كل من: أماني السيد أحمد حماد (45 عامًا)، وابنتها ياسمين محمد فتحي النجار (17 عامًا). بينما أصيب أبناؤها الثلاثة الآخرون، وهم: هاجر (23 عامًا)، ويوسف (20 عامًا)، وشهد (17 عامًا)، وجميعهم من سكان مركز كوم حمادة.

تحركت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة التخصصي، فيما يتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى ذاته. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث بعد تحرير المحضر اللازم.

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حادث سير كوم حمادة انقلاب سيارة البحيرة
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