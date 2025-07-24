"الزفة باظت".. حريق يلتهم شقة عروسين بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تحولت أجواء الفرح في قرية شمشيرة التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ إلى مشهد مأساوي، بعدما اندلعت النيران في شقة عروسين أثناء احتفالهما بزفافهما، ما أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد عمر البحيري، مأمور مركز شرطة فوه، بورود بلاغ من الأهالي يفيد باندلاع حريق في شقة عريس يُدعى "م.م.ف" (28 عامًا)، بالتزامن مع إقامة حفل زفافه بالقرية.

انتقل المقدم أحمد مطاوع، رئيس مباحث المركز، والمقدم عمرو فتح الله، نائب مأمور المركز، برفقة قوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء، إلى موقع الحريق، حيث تبين اشتعال النيران في الشقة بالكامل، مما أدى إلى تلف جميع محتوياتها.

وبحسب إفادة عم العريس "ف.م.ع.ع" (62 عامًا – موظف بالمعاش)، فإن الأسرة تلقت نبأ اندلاع الحريق خلال مراسم الزفاف، فتوجهوا على الفور إلى الشقة، ليفاجأوا بالنيران تلتهم المكان، دون توجيه اتهام لأحد.

ونجحت قوات الحماية المدنية، بمساعدة الأهالي، في السيطرة على الحريق. وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث نجم عن ماس كهربائي.

وقد تم تحرير المحضر رقم 2623 لسنة 2025 إداري مركز شرطة فوه، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.