ربط نفسه بشال في سور السلم.. شاب ينهي حياته داخل منزله بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:



أنهى شاب حياته شنقًا داخل منزل أسرته، بالمراغة شمالي محافظة سوهاج، وكشفت والدته غموض الواقعة، ونفت الشبهة الجنائية.



تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بانتحار شخص بمنزله دائرة مركز شرطة المراغة. تبين وجود جثة شعبان م م 30 عامًا عامل تتدلى بشال رجالي معلق بسور حديدي لسلم المنزل بالطابق الثاني، والمكون من طابقين، وبمناظرته تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ووجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية أخرى.



وتبين سلامة أبواب ونوافذ المنزل وتواجد كافة متعلقاته الشخصية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي، وأفادت والدته عزيزة خ ع 70 عامًا ربة منزل بمضمون ما سبق، وأضافت بإقدام ابنها المذكور على الانتحار لسوء حالته النفسية؛ بسبب معاناته من مرض نفسي، ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفت الشبهة الجنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.



كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.



وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.