خطة متكاملة لتحويل "كنوز القليوبية" إلى وجهة استثمارية عالمية (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم الخريطة السياحية والاستثمارية لمحافظة القليوبية، استقبلت المحافظة اليوم الثلاثاء مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، اللواء خالد فودة، في زيارة ميدانية ركزت على بلورة رؤية شاملة لتحويل الأصول التاريخية والطبيعية غير المستغلة، وعلى رأسها قصر محمد علي ومنطقة القناطر الخيرية، إلى مشاريع تنموية جاذبة لرأس المال المحلي والدولي.

تأتي هذه الزيارة ضمن توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بهدف تحويلها إلى موارد مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل.

قصر محمد علي.. من أثر تاريخي إلى محور سياحي

وقد شكل قصر محمد علي بشبرا الخيمة، الذي خضع لعملية تطوير شاملة، محورًا رئيسيًا في الجولة.

وبعد أن استعرض الدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، تفاصيل مشروع الترميم، تم تفقد المرسى النيلي الحديث الذي تم إنشاؤه لربط القصر مباشرة بالرحلات النيلية، وهي خطوة تهدف إلى إدراجه ضمن برامج سياحية متكاملة.

كما تم استعراض خطة تحويل "دار الإدارة المحلية" في شبرا الخيمة إلى معرض دائم لمنتجات وفرص المحافظة، ليكون نافذة تسويقية حيوية.

القناطر الخيرية.. أجندة استثمارية واعدة

وعُقد اجتماع موسع في منطقة "مرجانة" بالقناطر الخيرية، حيث تم عرض ملف استثماري متكامل للمقومات السياحية بالمدينة. شمل العرض فرصاً واعدة في مواقع حيوية مثل جزيرة الشعير، ومحلج القطن الأثري، ومنطقة الشلالات، بالإضافة إلى الحدائق التاريخية التي تخضع لتطوير مستمر. ويهدف الاجتماع إلى صياغة أجندة واضحة تمهيداً لطرح هذه المواقع على المستثمرين.

التزام رسمي بدفع عجلة التنمية

ومن جانبه، وصف اللواء خالد فودة مناخ الاستثمار في القناطر الخيرية بـ "الجاذب بامتياز"، مشيًدً بما تمتلكه من مقومات تاريخية وطبيعية فريدة.

وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبدء في خطوات جادة نحو تطوير المنطقة، مما يعكس اهتمامًا رفيع المستوى بوضعها على خريطة التنمية الشاملة.

واختتم المحافظ، المهندس أيمن عطية، الزيارة بالتأكيد على التزام المحافظة بتنفيذ هذه الرؤية الطموحة، وتحويل إمكاناتها الكامنة إلى واقع ملموس يعزز مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية رائدة.