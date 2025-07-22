صحة المنوفية: قدمنا 3.2 مليون خدمة طبية خلال النصف الأول من 2025

المنوفية – أحمد الباهي:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية عن تقديم أكثر من 3.1 مليون خدمة طبية خلال النصف الأول من عام 2025، عبر وحدات ومراكز الرعاية الأساسية المنتشرة بالمحافظة، وذلك ضمن جهود الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان صادر عن المديرية، فقد سجلت وحدات الرعاية ترددًا عامًا بلغ 3,189,324 زيارة، توزعت على مختلف التخصصات، حيث استقبلت العيادات الخارجية 580,550 مراجعًا، وعيادات الأطفال 20,739 زيارة، في حين سجلت عيادات الباطنة 9,649 مراجعًا.

وفي إطار الخدمات المتخصصة، أوضحت المديرية أن وحدات تنظيم الأسرة قدمت 616,681 خدمة، بينما سجلت عيادات الأسنان 221,569 خدمة، إلى جانب استقبال أقسام الطوارئ 65,356 حالة، وتنفيذ 35,070 جلسة علاج طبيعي، وإجراء 8,879 فحصًا بجهاز السونار.

وأكدت مديرية الصحة أن هذه الأرقام تعكس جهود إدارة الرعاية الأساسية بقيادة الدكتورة إيمان زهران، مديرة الإدارة، ومديري الإدارات الفنية والصحية، في تقديم خدمات صحية شاملة تلبّي احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الوقائية والعلاجية.