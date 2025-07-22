أسيوط - محمود عجمي:

تسببت حقنة أنسولين كانت بحوزة سيدة منتقبة في أسيوط، في اتهامها بمحاولة خطف طفل، وذلك إثر سوء فهم أدى إلى تجمهر الأهالي حولها.

بدأت الواقعة صباح الاثنين، حين استوقفت السيدة المنتقبة، وهي موظفة بمستشفى منفلوط المركزي، مركبة "توك توك" لتوصلها، جلست السيدة خلف السائق، وبجانبها نجله الصغير، وعندما همّت بإخراج أجرة التوصيلة من حقيبتها، لمحت عينا الطفل الصغير "حقنة" داخل الحقيبة.

صرخة بريئة خرجت من الطفل: "الحقني يا بابا.. في حقنة في الشنطة!".. تلك الصرخة البريئة كانت كافية لتحويل المشهد الهادئ إلى فوضى عارمة، حيث انتاب الذعر الأب السائق، فأوقف "التوك توك" فورًا واستدعى الأهالي.

وفي لحظات، تجمهر العشرات حول السيدة، وانهالت عليها الشتائم والاتهامات بمحاولة خطف الطفل، لم تعطِ الحشود فرصة للسيدة لتوضح، ولم تنتظر لتعرف الحقيقة، كانت النظرات مليئة بالاتهامات، والألسنة لا تتوقف عن ترديد "خاطفة أطفال".

لحسن الحظ، مرت سيارة شرطة تابعة لمركز منفلوط بالمصادفة، ولاحظت التجمهر والتلاسن الحاد، وتدخلت القوات واصطحبت السيدة إلى قسم الشرطة للتحقيق في الواقعة.

داخل القسم، بدأت خيوط الحقيقة تتضح شيئًا فشيئًا، بعد إجراء التحريات الأولية، تبين أن السيدة موظفة بسيطة تعاني من مرض السكري، وأن "الحقنة" التي أثارت كل هذه الفوضى ليست سوى حقنة أنسولين تستخدمها للعلاج اليومي.

بمجرد انكشاف الحقيقة، تم احتواء الموقف داخل القسم، وتمت تسوية الأمر بين السيدة وسائق التوك توك الذي تراجع عن اتهاماته بعد أن تبين له سوء الفهم.